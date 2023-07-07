За сутки через Керченскую переправу перевезли 772 машины

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За сутки через Керченскую паромную переправу перевезли 772 автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

– Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, – отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что действующих в Керченском проливе штормовых предупреждений в настоящее время нет. За сутки паромы выполнили более 20 рейсов в обе стороны. Через пролив перевезли 995 пассажиров, 102 железнодорожных вагона, 772 машины и 16 989 тонн грузов.

Напомним, пробка на Крымском мосту временно исчезла из-за перераспределения трафика. Бывший министр транспорта республики Анатолий Цуркин считает, что это временно. По его словам, буквально через неделю пробки снова образуются на подъезде к полуострову из-за нового наплыва туристов и сезона отпусков.