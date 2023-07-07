Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание диверсанта, подорвавшего жд-пути в Крыму

Глава республики подчеркнул, что те, кто пытается вести преступную деятельность, не уйдут от наказания. Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил работу сотрудников ФСБ, которые задержали украинского агента, подорвавшего в феврале 2023 года жд-полотно в Крыму. Об этом руководитель республики написал в своем Tg-канале.

- Хочу поблагодарить всех представителей спецслужб за эффективную и профессиональную работу, огромный вклад в обеспечение безопасности нашего региона, - подчеркнул глава республики.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 25-летнего россиянина, который в 2022 году был завербован украинской разведкой. Зимой 2023 года за денежное вознаграждение мужчина подорвал железнодорожные пути на участке Чистенькое-Почтовое, сообщили «КП-Крым» в ФСБ по Крыму и Севастополю.

Как добавил Сергей Аксенов, все, кто пытается вести подрывную деятельность в Крыму, не уйти от наказания.