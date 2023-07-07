Развожаев предупредил о тренировочных стрельбах военных

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В пятницу, 7 июля, в Севастополе пройдут тренировочные стрельбы военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, тренировочные стрельбы пройдут в одной из воинских частей, расположенной на Северной стороне в районе кинотеатра «Моряк». Это мероприятие стартует ровно в полдень и завершится ровно через час.

– В городе все спокойно, – заверил Развожаев.

Напомним, 5 июля в Евпатории прошли учения военнослужащих.

Напомним, 3 июля Черноморский флот проводил противодиверсионные учения со стрельбой из различных видов оружия. Они проходили на Северном и Южном молах, в Камышовой, Стрелецкой и Карантинной бухтах, а также в районе мыса Херсонес.