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НовостиПроисшествия7 июля 2023 11:27

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 7 июля

Скорость ветра может достигать 20-25 м/с
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на пятницу, 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится в ближайшие 1-2 часа. В центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы и град. При этом скорость ветра может достигать 20-25 м/с. Этот прогноз будет актуальным до конца дня 7 июля.

Напомним, в Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики прогнозировали северо-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Сообщалось, что температура воздуха днем составит 32-34 градуса.