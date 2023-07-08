Погода на 8 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Ялте облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.
В Севастополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 9-14 м/с., тепло 28…30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +28…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +27…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +28…+30°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +29…+30°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +26…+27°, южный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +26…+28°, юго- восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +27…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +26…+28°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, дождь.
В Джанкое +30…+32°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, гроза.
В Армянске +31…+32°, западный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +26…+30°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +22…+25°.
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