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НовостиПроисшествия7 июля 2023 12:29

В Крыму раскрыли семь убийств прошлых лет

Три уголовных дела уже направили в суд
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В результате скоординированных прокуратурой Крыма действий правоохранителей в 2023 году раскрыли семь убийств прошлых лет. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При прокуратуре постоянно действует рабочая группа по профилактике и противодействию преступности. Ее возглавляет заместитель прокурора Крыма Андрей Кулагин. На заседаниях регулярно обсуждаются уголовные дела прошлых лет. В результате удалось раскрыть семь преступлений. Три уголовных дела уже направили в суд, а расследование остальных четырех находится на завершающей стадии.

В частности возобновлено расследование уголовного дела об убийстве в 1999 году курсанта школы милиции. Подозреваемого этапировали из Подмосковья в Симферополь.

– С ним проводятся следственные действия, – отметили в прокуратуре.