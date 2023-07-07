В Евпатории на 1,5 года посадили курьера мошенников

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Евпаторийский городской суд признал 21-летнего жителя Крыма виновным в мошенничестве на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Молодой человек вступил в организованную группу телефонных мошенников. Там юноша выполнял функции курьера. Крымчанин сообщил жительнице Евпатории, что якобы ее родственница устроила ДТП. Далее злоумышленник получил от женщины 100 тысяч рублей для возмещения ущерба потерпевшим. Суд приговорил крымчанина к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

– В отношении иных членов организованной группы расследование уголовного дела продолжается, – отметили в прокуратуре.