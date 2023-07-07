В детских садах Симферополя осталось 841 свободное место

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В настоящее время в детских садах Симферополя имеется в наличии 841 свободное место. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 1 июня по 1 июля в крымской столице выдали 4 040 направлений в дошкольные учреждения. С перечнем детских садов, где есть свободные места, можно ознакомиться на сайте электронной очереди.

– Консультацию по вопросам дошкольного образования можно получить по телефону +7 (3652)27-62-18 с понедельника по пятницу: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники отдела дошкольного образования управления образования администрации Симферополя ведут прием граждан. Обратиться к ним можно в будние дни с 9.30 до 13.00 по адресу: бульвар Франко, 25, 1 этаж, 3 окно.