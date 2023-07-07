Жители Евпатории остались без света и воды из-за аварии на электросетях

Ожидается, что водоснабжение возобновится в ближайшее время Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Евпатории из-за аварии на электросетях вновь оказалась обесточена водонасосная станция, ее перевели на резервный источник питания. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Вода Крыма».

– Евпаторийский филиал сообщает, что в связи с аварией на сетях РЭС обесточена водонасосная станция 2-го подъема <...> На данный момент наши специалисты перевели насосную на резервный источник, – говорится в сообщении.

Ожидается, что водоснабжение возобновится в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», в 18:09 на фоне воздействия аномально высокой температуры воздуха на оборудование произошло технологическое нарушение на подстанции 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции. Специалисты немедленно приступили к ликвидации последствий аварии и поэтапно подключают абонентов.

– По состоянию на 18:40 остаются без энергоснабжения около 2300 потребителей, – добавили в пресс-службе госпредприятия.

Отключениями электро- и водоснабжения в Евпатории заинтересовалась региональная прокуратура.

– Прокуратура Республики Крым проводит проверку в связи с ограничением электроснабжения и водоснабжения абонентов на территории города Евпатории. Прокуратурой города будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб, – сообщили в надзорном ведомстве.

ОБНОВЛЕНО: по информации ГУП РК «Крымэнерго», в 19:54 энергетики полностью восстановили электроснабжение в Евпатории.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50