В Севастополе флот проводит учения со стрельбой из стрелкового оружия

Черноморский флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой из стрелкового оружия Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе вечером 7 июля Черноморский флот проводит противодиверсионные учения со стрельбой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

– В Камышовой бухте ориентировочно до 20:00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны) со стрельбой из стрелкового оружия, – написал губернатор.

Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.

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