«Крымэнерго»: энергоснабжение в Евпатории полностью восстановлено

В 19:54 специалисты ГУП РК «Крымэнерго» полностью восстановили электроснабжение в Евпатории Фото: Иван МАКЕЕВ

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Евпатории, нарушенное в результате аварии на подстанции. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымэнерго».

Ранее сообщалось, что на фоне воздействия аномально высокой температуры воздуха на оборудование произошло технологическое нарушение на подстанции 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции. В ГУП РК «Вода Крыма» сообщили, что из-за аварии на электросетях оказалась обесточена водонасосная станция, ее перевели на резервный источник питания. По факту ограничения энерго- и водоснабжения начала проверку региональная прокуратура.

– В 19:54 специалисты ГУП РК «Крымэнерго» полностью восстановили электроснабжение в Евпатории, – сообщили в пресс-службе госпредприятия.

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