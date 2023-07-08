Аксенов поздравил крымчан с Днем семьи, любви и верности

Фото: Сергей Аксенов/telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности.

В своем Telegram-канале руководитель региона отметил, что праздник, который отмечается 8 июля, приурочен ко Дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Эта дата обращает людей к важным вечным ценностям, дающим опору и смысл жизни. Аксенов процитировал патриарха Кирилла:

- Семья призвана стать школой любви для ребенка, который, войдя во взрослую жизнь, передаст этот опыт и своим детям.

Глава добавил, что в этом главный секрет семейного счастья, а также нравственного здоровья общества. Аксенов подчеркнул, что поддержка семьи является приоритетом государственной политики.

По его словам, особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, а также семей участников специальной военной операции. Аксенов подчеркнул, что важно воспитывать молодежь в духе приверженности традиционным ценностям, оплотом которых является Россия.

– Наши воины в зоне СВО сражаются в том числе за то, чтобы у наших детей были мама и папа, а не родители №1 и №2, за то, чтобы извращения человеческой природы не навязывались нашему народу в качестве нормы. Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю всем семьям любви, согласия и мирного неба! – написал глава республики.