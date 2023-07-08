Глава Крыма поздравил начальника регионального УФСБ с 60-летним юбилеем

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил начальника Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Леонида Михайлюка с 60-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале главы республики.

– Настоящий профессионал и патриот, человек большого личного мужества, Леонид Владимирович посвятил жизнь служению Отечеству, – отметил Аксенов. – Сотрудники ФСБ под его руководством ведут бескомпромиссную борьбу с терроризмом и экстремизмом, успешно противостоят попыткам наших врагов дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Ранее Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем семьи, любви и верности. Он подчеркнул, что поддержка семьи является приоритетом государственной политики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50