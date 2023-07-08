Константинов: Крым скорректирует стратегию обеспечения водой после прорыва Каховской ГЭС

Крым скорректирует стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС Фото: Анна КИРИЕНКО

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что республика скорректирует стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС.

– Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах. Это, в числе прочего, – оптимизация водной системы, создание дополнительных емкостей для накопления воды, использование подземных источников и так далее. Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты, – рассказал Константинов РИА Новости.

Спикер крымского парламента сообщил, что уровень воды в Северо-Крымском канале снижается, ситуация анализируется. По словам Константинова, пока никто из сельхозпроизводителей не обращался к властям за помощью, «ничего угрожающего для населения республики также нет», полуостров в достаточном объеме обеспечен питьевой водой.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС. В результате нерегулируемого сброса воды затопило прибрежные районы Херсонской области вниз по течению Днепра. По последним данным, погибли 55 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. На сегодняшний день Днепр вернулся в свое русло, а Каховского водохранилища. по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, фактически уже не существует.

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