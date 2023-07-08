Число многодетных семей в Крыму превысило 32 тысячи

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов поздравил крымчан с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Он отметил, что в настоящее время в Крыму проживают более 32 тыс. многодетных семей.

– В Крыму растет число многодетных семей. С 2021 года их количество в республике выросло более чем на две тысячи и сегодня составляет 32 356, в них воспитываются более 106,6 тыс. детей, – написал он в своем телеграм-канале.

История Дня семьи, любви и верности восходит к православному дню памяти Петра и Февронии. Впервые всероссийский День семьи, любви и верности отметили 8 июля 2008 года. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стал официальным.

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