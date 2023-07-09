Где в Симферополе отключат свет 10 июля

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 июля в отдельных районах Симферополя отключат электричество. В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что перебои с подачей электротока возникнут на трех десятках улицах и нескольких переулках. Из-за ремонтных работ там не будет света с 8.00 до 17.00.

Где отключат свет в столице Крыма 10 июля:

улица Уркуста, 1-31 , 2-24 ;

улица Булгъанакъ, 1-31;

улица Мисхор, 1-32;

улица Коктебель, 1-12;

улица Мерхамет, 1-22;

улица Шамиля Алядина, 1-22;

улица Маршала Жукова, 5, 15, 51, 32, 40;

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;

улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2, 1-7 ;

переулок Парковый, 1-4;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165, 167;

проезд Второй Петровский, 1, 3;

улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;

улица Межевая, 4, 3-9 ;

улица Огородная, 1-17.

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