Где в Симферополе отключат свет 10 июля

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 июля в отдельных районах Симферополя отключат электричество. В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что перебои с подачей электротока возникнут на трех десятках улицах и нескольких переулках. Из-за ремонтных работ там не будет света с 8.00 до 17.00.
Где отключат свет в столице Крыма 10 июля:
улица Уркуста, 1-31 , 2-24 ;
улица Булгъанакъ, 1-31;
улица Мисхор, 1-32;
улица Коктебель, 1-12;
улица Мерхамет, 1-22;
улица Шамиля Алядина, 1-22;
улица Маршала Жукова, 5, 15, 51, 32, 40;
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2, 1-7 ;
переулок Парковый, 1-4;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165, 167;
проезд Второй Петровский, 1, 3;
улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;
улица Межевая, 4, 3-9 ;
улица Огородная, 1-17.
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