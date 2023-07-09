В Феодосии вытащили из моря двух туристов

Отдыхая на море нужно соблюдать правила безопасности. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Феодосии удалось спасти жизни двум туристам. В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым сообщили:

- 9 июля в 8.52 стало известно, что в Феодосии двух человек на плавательной доске течением уносит в море.

Крымские спасатели не теряя времени выехали на место ЧП.

Бравые парни быстренько завели катер и отправились на поиски пострадавших. Незадачливых отдыхающих нашли и довезли до берега.

- В медицинской помощи они не нуждались, - отметили в ведомстве.

В операции по спасению участвовали 3 сотрудника чрезвычайного ведомства и одно плавательное средство.

Напоминаем, что в прошлом году произошла трагедия: в Сакском районе двух дошколят на надувном матрасе унесло в открытое море. Малолетние дети погибли.

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