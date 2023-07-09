Очередь к Крымскому мосту выросла до 6 километров

Автопробка стала солиднее. Фото: Главный мост/Tg
Автопробка из желающих проехать по Крымскому мосту стала больше, чем была утром, когда ее длина составляла 4 километра.
- На 15.00 по маршруту через Крымский мост Краснодарский край- Республика Крым пробка до 6 км, время ожидания до 3 часов, - сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Здесь томятся в ожидании порядка 800 автомобилей.
Появилась 3,5 километровая очередь из машин и на территории полуострова, а это порядка полутысячи автомобилей.
- Время ожидания от 1,5 часов до 2 часов, - отметил высокопоставленный чиновник.
Напоминаем, что в районе Керчи силами ПВО уничтожили крылатую ракету. Для автолюбителей проезд по Крымскому мосту закрыт на непродолжительное время, но затем запрет сняли и движение благополучно возобновилось.
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