Очередь к Крымскому мосту выросла до 6 километров

Автопробка стала солиднее. Фото: Главный мост/Tg

Автопробка из желающих проехать по Крымскому мосту стала больше, чем была утром, когда ее длина составляла 4 километра.

- На 15.00 по маршруту через Крымский мост Краснодарский край- Республика Крым пробка до 6 км, время ожидания до 3 часов, - сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Здесь томятся в ожидании порядка 800 автомобилей.

Появилась 3,5 километровая очередь из машин и на территории полуострова, а это порядка полутысячи автомобилей.

- Время ожидания от 1,5 часов до 2 часов, - отметил высокопоставленный чиновник.

Напоминаем, что в районе Керчи силами ПВО уничтожили крылатую ракету. Для автолюбителей проезд по Крымскому мосту закрыт на непродолжительное время, но затем запрет сняли и движение благополучно возобновилось.

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