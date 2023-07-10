Погода на 10 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

В Ялте днем воздух прогреется до плюс 26 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами будут отмечаться кратковременные дожди, грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.
В Севастополе переменная облачность. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с., тепло 26…28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25…+26°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +25…+27°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +24…+26°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +24…+26°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +24…+25°, северо-западный ветер 3-10 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +25…+27°, северо-западный ветер 3-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +26…+28°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +24…+25°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +26…+27°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +25…+26°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +24…+25°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°.
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