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НовостиОбщество9 июля 2023 22:44

Погода на 10 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте днем воздух прогреется до плюс 26 градусов.

В Ялте днем воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами будут отмечаться кратковременные дожди, грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.

В Севастополе переменная облачность. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25…+26°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +25…+27°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +24…+26°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +24…+26°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +24…+25°, северо-западный ветер 3-10 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +25…+27°, северо-западный ветер 3-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +26…+28°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +24…+25°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +26…+27°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +25…+26°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +24…+25°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°.

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