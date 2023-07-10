Работа Керченской переправы временно остановлена из-за сильного ветра

Паромы перестали курсировать в 21:30 Фото: Евгения ГУСЕВА

Керченская паромная переправа приостановила работу вечером 9 июля из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

– По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 24 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – говорится в сообщении.

По информации Минтранса Крыма, паромы перестали курсировать в 21:30.

Ранее сообщалось, что большие десантные корабли начали перевозить автомобили на Керченской переправе.

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