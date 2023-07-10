Севастополь возглавил топ-10 популярных направлений для летней рыбалки

В Севастополе можно хорошо порыбачить.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Севастополь по душе не только ценителям истории и пляжного отдыха, но и тем, кто предпочитает проводить отпуск, занимаясь ловлей кефали и ставридки. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ составили рейтинг самые востребованных мест для рыбной ловли летом 2023:
- На первом месте здесь - Севастополь, на втором - Ростов-на-Дону, а на третьем - Калининград.
И так, топ-10 самых популярных направлений для рыбалки (средняя стоимость в рублях ночи):
Севастополь, 3368
Ростов-на-Дону, 2846
Калининград, 2800
Волгоград, 2904
Нижний Новгород, 3543
Петрозаводск, 4096
Ярославль, 3778
Великий Новгород, 3323
Владивосток, 4328
Иркутск, 2803.
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