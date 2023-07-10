В Крыму бесследно исчезла 14-летняя девочка

Александра Кромлиди. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове начались поиски несовершеннолетнего подростка.

- Пропала Кромлиди Александра Георгиевна, 14 лет (2009 года рождения), село Лечебное, Белогорский район, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Подросток исчезла из поля зрения близких всего пару дней тому назад – с 8 июля 2023 года местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшей: 150 сантиметров рост, нормальное телосложение, серо-голубые глаза и темно-русые волосы.

Александра Кромлиди была одета в серую футболку, салатовые брюки и темно-синие кроссовки.

Напоминаем, что в Крыму ищут похищенного в Башкирии Тихона Степаненко, которому всего один годик.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» просят, всех, кому что либо известно о местонахождении пропавших, позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800)700-54-52 или по номеру 112. Все звонки бесплатные.

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