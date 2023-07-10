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НовостиПолитика10 июля 2023 6:11

Минобразования Крыма опровергло информацию о травле школьника за поддержку СВО

Ведомство просит жителей доверять проверенным источникам информации и не способствовать распространению фейков
Дмитрий Коренев
В интернете активно распространяется фейковая информация о травле подростка в одной из крымских школ за поддержку СВО

В интернете активно распространяется фейковая информация о травле подростка в одной из крымских школ за поддержку СВО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информация о том, что в одной из школ Крыма подросток подвергся травле за то, что поддерживает проведение специальной военной операции, не соответствует действительности. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

– Сейчас в интернете активно распространяется фейковая информация о травле подростка в одной из крымских школ за поддержку специальной военной операции. Обращаем внимание, что подобные сообщения не соответствуют действительности, – говорится в сообщении в телеграм-канале Минобразования.

Специалисты ведомства пообщались с руководством школы, с учителями и родителями, провели служебное расследование. Распространяемая в сети информация не нашла своего подтверждения.

Минобразования просит жителей доверять лишь проверенным источникам информации и не способствовать распространению фейков.

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