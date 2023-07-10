Более 1200 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Кубани

Фото: правительство Республики Крым

Более 1200 автомобилей стоят в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

– По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 1229 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов, – говорится в сообщении.

Со стороны Крымского полуострова затруднений в движении не зафиксировано.

Днем 9 июля в районе Керчи силами ПВО была уничтожена крылатая ракета, после инцидента движение по Крымскому мосту временно приостанавливали.

Пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма возникли 1 июля, они связаны с увеличением потока машин и подлежащего досмотру багажа. Время досмотра зависит от количества провозимых вещей, туристам советуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

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