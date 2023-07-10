В Крыму 9 и 10 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность

В ближайшие дни в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность Фото: Иван МАКЕЕВ

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных районах Крыма в ближайшие дни, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

– По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 – 10 июля в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 8 июля на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и различный мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50