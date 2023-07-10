В Крыму виновник смертельного ДТП получил два года колонии

Мужчина полностью признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бахчисарайский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы виновника ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал девятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Авария произошла в конце октября прошлого года на автодороге Песчаное – Почтовое, в пределах в пределах села Нововасильевка. Мужчина 1985 года рождения за рулем автомобиля Skoda Octavia вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos под управлением мужчины 1978 года рождения. Водитель «Ланоса» скончался на месте.

Вместе с виновником ДТП в салоне «Шкоды» на заднем сиденье находился его сын 2013 года рождения, который не был пристегнут. Ребенок получил переломы большеберцовой кости и левой ключицы, многочисленные ушибы и ссадины.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину.

– Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, транспортными средствами всех категорий и иными механическими транспортными средствами сроком на два года, – сообщили в пресс-службе суда.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50