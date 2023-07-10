Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2023 9:14

Пробка на Крымский мост со стороны Кубани сократилась до тысячи автомобилей

Со стороны полуострова затруднений в движении нет
Дмитрий Коренев
Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»/telegram

Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»/telegram

Количество машин в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилось до 997. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

– По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 997 транспортных средств. Время ожидания более 4 часов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Крымского полуострова затора нет.

Напомним, по состоянию на 10:00 в очереди со стороны Кубани стояли 1310 машин, время ожидания составляло около шести часов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50