Пробка на Крымский мост со стороны Кубани сократилась до тысячи автомобилей

Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»/telegram

Количество машин в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилось до 997. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

– По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 997 транспортных средств. Время ожидания более 4 часов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Крымского полуострова затора нет.

Напомним, по состоянию на 10:00 в очереди со стороны Кубани стояли 1310 машин, время ожидания составляло около шести часов.

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