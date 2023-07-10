В пробке на Крымский мост со стороны Кубани стоит 861 автомобиль

Фото: Оперативный штаб – Краснодарский край/Tg

По состоянию на 12:00 в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стоит 861 автомобиль, время ожидания сократилось до трех часов. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Тамани находится 861 транспортное средство. Время ожидания около трех часов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что заторов со стороны Крыма не зафиксировано.

Напомним, к 10:00 понедельника в очереди стояли 1310 автомобилей, время ожидания составляло около шести часов. К 11:00 количество машин в пробке сократилось до 997, а время ожидания - до четырех часов.

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