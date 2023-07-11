Погода на 11 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 июля на Крымском полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11м/с. Днем тепло 26…28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25…+26°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +24…+26°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +23…+25°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +25…+26°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +26…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +22…+24°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +26…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +25…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +24…+25°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°.
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