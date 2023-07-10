В московском метро запустили поезд-музей «Крым. Новороссия. Россия»

Фото: пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

В московском метро начал курсировать исторический поезд «Крым. Новороссия. Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Гуманитарных Проектов.

Тематический поезд ходит по Арбатско-Покровской линии. Его оформили архивными фотографиями. Запуск поезда был приурочен к 240-летию подписания императрицей Екатериной II манифеста о принятии Крыма в состав России. Интерьер показывает пассажирам период от Херсонеса до крещения Руси, первые города, екатерининскую эпоху, судьбы военачальников, поэтов и живописцев, советскую историю Крыма, а также современные события.

– Исторические факты дополнены уникальными архивными фотографиями, пейзажами Крыма и портретами значимых для полуострова личностей, – говорится в сообщении.

Поезд-музей будет курсировать до конца декабря.