Крымские энергетики восстанавливают нарушенное из-за непогоды электроснабжение

8 и 9 июля в Крыму действовало штормовое предупреждение Фото: Иван МАКЕЕВ

Ливни и шквалистый ветер привели к нарушениям электроснабжения в семи городах и муниципалитетах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– 9 июля в электрических сетях на территории полуострова фиксировались повреждения в Бахчисарайском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском районах, а также в Симферополе, Евпатории и Ялте, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» трудились в круглосуточном режиме, в восстановлении электроснабжения были задействованы 127 бригад.

По состоянию на 08:00 понедельника без света оставались 107 абонентов в селах Красноселовка и Пчелиное Белогорского района. Также отрабатываются единичные заявки в Симферополе и Симферопольском районе.

Напомним, 8 и 9 июля в Крыму действовало штормовое предупреждение. В воскресенье на полуостров обрушились сильнейшие ливни и грозы.

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