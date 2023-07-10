Фото: Анна КИРИЕНКО

На этой неделе морская вода у берегов Крыма прогреется до 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, днем в понедельник температура воздуха составит 23-28 градусов. Далее ожидается постепенное потепление. К концу недели воздух будет прогреваться до 33 градусов.

– Это даже немного теплее нормы, положенной на макушку лета, – сказал Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ночам температура будет опускаться до 16-21 градуса. Что же касается морской воды, то она прогреется до 22-25 градусов.