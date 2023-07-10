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НовостиПроисшествия10 июля 2023 11:40

В Черноморском районе Крыма произошел пожар в частном доме

Обошлось без пострадавших
Дмитрий Коренев
Фото: МЧС Республики Крым

Фото: МЧС Республики Крым

Накануне, 9 июля, в селе Кировское Черноморского района Крыма загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило 15:57.

– По прибытии огнеборцы выяснили, что горит кровля частного жилого дома. В течение 20 минут возгорание было полностью локализовано и ликвидировано, – говорится в сообщении.

Фото: МЧС Республики Крым

Фото: МЧС Республики Крым

Обошлось без пострадавших. Огнем повреждены кровля и мебель. Причины пожара устанавливаются.

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