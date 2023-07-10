Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2023 11:43

В Симферополе иномарка врезалась в маршрутку и опрокинулась

Авария произошла на площади Куйбышева
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 10 июля, в Симферополе автомобиль Great Wall врезался в маршрутку и опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 10.45 на кольце на площади Куйбышева. Молодой человек 2003 года рождения находился за рулем Great Wall. Около дома №77 по улице Киевской водитель выехал на перекресток с круговым движением, но не занял крайнюю полосу. Иномарка врезалась в маршрутный автобус и опрокинулась.

– В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Автобус следовал без пассажиров, – отметили в МВД.