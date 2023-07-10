В Крыму за полгода произошло 11 ДТП с участием несовершеннолетних водителей

В десяти случаях несовершеннолетние управляли мопедами, в одном ребенок находился за рулем автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые шесть месяцев 2023 года в Крыму произошло одиннадцать ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на старшего инспектора группы пропаганды безопасности дорожного движения УМВД по Республике Крым Александра Карнакова.

В десяти случаях несовершеннолетние управляли мопедами, в одном ребенок находился за рулем автомобиля.

– Один ребенок погиб, остальные получили травмы разной степени тяжести, – пишет издание.

Госавтоинспекция напоминает: управлять мопедом разрешено с 16 лет и при наличии водительского удостоверения категории «М» (для этого необходимо пройти обучение в автошколе). За управление транспортным средством без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если водитель не достиг 16-летия, к ответственности будут привлечены родители.

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