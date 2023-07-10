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НовостиОбщество10 июля 2023 12:54

В пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоят 817 автомобилей

Время ожидания - около трех часов
Дмитрий Коренев
Фото: правительство Республики Крым

Фото: правительство Республики Крым

В автомобильной пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоит 817 машин, сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на 15:00] в очереди со стороны Тамани находится 817 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, – говорится в сообщении.

Сохраняется затор со стороны Крыма - в очереди стоят 260 автомобилей. Время ожидания - около часа.

Напомним, утром в очереди на мост со стороны Кубани стояли 1310 машин, время ожидания составляло около шести часов.

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