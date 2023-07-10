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В 2023 году в Симферополе отремонтировали четыре бомбоубежища. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С начала года департамент капитального строительства освоил 493,86 млн рублей. В Симферополе выполнили работы на 20 объектах. Так, в крымской столице отремонтировали семь образовательных учреждений, ливневую канализацию, три кровли муниципальных помещений и четыре игровых площадки. Кроме того, на улице Севастопольской благоустроили общественную территорию.

– Завершен ремонт четырех бомбоубежищ, – отметил начальник департамента Антон Давиденко.

Глава ведомства добавил, что по семи проектам были получены положительные заключения экспертиз. В Симферополе также завершается благоустройство трех дворов и сквера Ленина.