В Крыму из-за удара молнии загорелся ресторан

Пожарным удалось предотвратить переход огня на соседние помещения

Удар молнии стал причиной пожара в электрощитовой ресторана «Шахерезада» в Павловке Бахчисарайского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– 9 июня в 15:08 поступила информация о том, что в селе Новопавловка (Бахчисарайский район) произошло возгорание в электрощитовой. По прибытии огнеборцы выяснили, что произошло возгорание в электрощитовой ресторана «Шахерезада» вследствие удара молнии и последующего короткого замыкания электропроводки. Электроснабжение было отключено до приезда пожарных, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Спустя 1 час 10 минут возгорание было ликвидировано. Пожарным удалось предотвратить переход огня на соседние помещения, пламя было локализовано на площади в двенадцать квадратных метров. Огонь уничтожил подсобку, где находилась электрощитовая. Обошлось без пострадавших.

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