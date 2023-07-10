Керченская переправа возобновила работу 10 июля

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В понедельник, 10 июля, Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

– Керченская переправа возобновила свою работу, – говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по РК сообщили, что по состоянию на 16.40 движение паромов осуществляется в штатном режиме.

Напомним, Керченская паромная переправа приостановила работу вечером 9 июля. Такое решение было принято из-за сильного ветра. Порывы достигали 24 метров в секунду. Паромы перестали курсировать в 21.30.