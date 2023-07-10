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НовостиПроисшествия10 июля 2023 14:29

Устроивший ДТП с пострадавшим крымский мотоциклист пойдет под суд

Авария произошла в Белогорском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белогорском районе 35-летнего жителя Крыма обвиняют в том, что он устроил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Авария произошла 31 марта. Обвиняемый на большой скорости ехал на мопеде Viper active по трассе Белогорск – Феодосия. Неподалеку от села Богатое он врезался в КамАЗ, который поворачивал направо. В прокуратуре отметили, что столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции.

– В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир мопеда получил множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, – отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направили в Белогорский районный суд.