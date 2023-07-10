В ДТП с двумя грузовиками и легковушкой в Крыму пострадали мужчина и женщина

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 10 июля, в Красногвардейском районе столкнулись грузовики Mercedes и Hyundai, а также легковой Opel, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 12.20. Грузовик Mercedes ехал по автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. Неподалеку от села Амурское он врезался в попутный Opel, который поворачивал налево. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, и она столкнулась с грузовым Hyundai.

В результате ДТП пострадали два человека. В больницу попали водитель Opel 1976 года рождения и его пассажирка 1986 года рождения.

– Обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в МВД.