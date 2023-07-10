Развозжаев сообщил о стрельбах флота в Севастополе 10 июля

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В понедельник, 10 июля, в Севастополе пройдет тренировка Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, тренировка пройдет на Южном молу, в Камышовой бухте, а также в районе мыса Херсонес. Это мероприятие пройдет ориентировочно с 19.00 до 20.00. Губернатор пояснил, что речь идет о тренировке расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Она предусматривает стрельбу из стрелкового оружия.

– В городе все спокойно, – заключил Развожаев.