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НовостиПроисшествия10 июля 2023 16:49

В Крыму спасли сорвавшегося с трехметровой скалы туриста

Инцидент произошел на мысе Тарханкут
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В понедельник, 10 июля, в Крыму спасли туриста, сорвавшегося с трехметровой скалы на мысе Тарханкут. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел около восьми утра. В районе скальных выступов Большого Атлеша со скалы сорвался мужчина. Он находился у побережья. Турист нуждался в эвакуации из труднодоступного скального участка. На место отправились четверо спасателей. Они решили эвакуировать туриста по воде. Спасатели подняли пострадавшего на борт катера и доставили к машине скорой помощи.