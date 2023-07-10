В Крыму спасли сорвавшегося с трехметровой скалы туриста

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В понедельник, 10 июля, в Крыму спасли туриста, сорвавшегося с трехметровой скалы на мысе Тарханкут. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел около восьми утра. В районе скальных выступов Большого Атлеша со скалы сорвался мужчина. Он находился у побережья. Турист нуждался в эвакуации из труднодоступного скального участка. На место отправились четверо спасателей. Они решили эвакуировать туриста по воде. Спасатели подняли пострадавшего на борт катера и доставили к машине скорой помощи.