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НовостиОбщество10 июля 2023 17:06

Павленко: ялтинские гостиницы заполнены в среднем на 60-80%

В городе работают 76 пляжей
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Ялты

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В настоящее время средства размещения в Ялте заполнены в среднем на 60-80%. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

По ее словам, количество отдыхающих в Ялте существенно увеличилось.

– Средства размещения с развитой инфраструктурой и грамотной ценовой политикой показывают в среднем 60- 80% заполняемости, – отметила Павленко.

Глава администрации сообщила, что сейчас в Ялте открыты 76 пляжей. Мониторинг их состояния ведется каждый день. Градоначальница также добавила, что никаких запретов на купание в настоящее время в Ялте нет.