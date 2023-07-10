Павленко: ялтинские гостиницы заполнены в среднем на 60-80%

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В настоящее время средства размещения в Ялте заполнены в среднем на 60-80%. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

По ее словам, количество отдыхающих в Ялте существенно увеличилось.

– Средства размещения с развитой инфраструктурой и грамотной ценовой политикой показывают в среднем 60- 80% заполняемости, – отметила Павленко.

Глава администрации сообщила, что сейчас в Ялте открыты 76 пляжей. Мониторинг их состояния ведется каждый день. Градоначальница также добавила, что никаких запретов на купание в настоящее время в Ялте нет.