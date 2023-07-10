На ярмарках в Симферополе продали более 37 тонн товаров

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На ярмарках выходного дня, которые прошли в Симферополе 8 и 9 июля, продали более 37 тонн товаров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В крымской столице работают шесть ярмарок. Там можно купить овощи, фрукты, мясо, колбасу, молочную продукцию, яйца, рыбу, крупы, подсолнечное масло, выпечку и многое другое. За выходные крымские фермеры продали 37,4 тонны продукции. Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов подчеркнул, что продукцию реализуют без посредников и наценок.

– Гарантию высокого качества продукции обеспечивают проверки на соответствие требованиям действующих государственных стандартов и контроль качества, – отметил глава ведомства.

Помимо ярмарок выходного дня, в Симферополе работает ежедневная площадка по реализации сельскохозяйственной продукции. Она находится на улице Самохвалова, 10 на Свободе.