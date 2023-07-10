В Гагаринском парке в Симферополе высадят еще 2300 цветов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В парке имени Ю.А. Гагарина в Симферополе высадят еще 2300 цветов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Клумбы украсят 2 100 солнечных гацаний и 200 ярких бегоний, – отметил директора МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко.

Высадка цветов началась в понедельник, 10 июля. Клумбы заранее оснастили системой капельного полива. Это позволит подавать влагу прямо к корням растений. Благодаря такому способу полива существенно экономятся трудозатраты, время и вода. Посадочный материал для предоставил социально ориентированный бизнес.

Напомним, в 2023 году в Симферополе планируют высадить более 190 тысяч цветов, более 23 тысяч кустарников и 2,5 тысячи деревьев. Глава администрации Михаил Афанасьев заверил, что количество высаженных деревьев будет в разы превышать число спиленных.