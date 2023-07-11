В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 127 машин

Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

По состоянию на 08:00 11 июля в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоят 127 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Тамани находится 85 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Со стороны Крыма затора нет.

Накануне, 10 июля, максимальная длина пробки была зафиксирована в районе 10:00 - в очереди насчитали 1310 машин, время ожидания составляло шесть часов.

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