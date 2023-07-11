В Крыму ограничат посещение лесов с 12 июля по 1 августа

Ограничение не касается мест отдыха, расположенных на юго-востоке полуострова Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму с 12 июля по 1 августа вводится ограничение на посещение лесов, мера направлена на обеспечение пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

– На территории Республики Крым с 12 июля 2023 года на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, – говорится в сообщении.

Ограничение не касается мест отдыха, расположенных на юго-востоке полуострова.

В указанный период в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, сжигание мусора и порубочных остатков, проведение пожароопасных работ.

С 8 июля на территории Республики Крым действует особый противопожарный режим. В период действия режима гражданам запрещено сжигать сухую траву и мусор в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.Запрет не касается работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

Напомним, в западных районах Крыма до 14 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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