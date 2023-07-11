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НовостиОбщество11 июля 2023 7:27

«Крымтроллейбус» в первом полугодии увеличил пассажиропоток на 43%

С начала года перевезено 36 миллионов 837 тысяч пассажиров
Дмитрий Коренев
Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

ГУП РК «Крымтроллейбус» в январе-июне 2023 года перевезло 36 млн 838 тыс. пассажиров, что на 43,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса Крыма.

Уточняется, что троллейбусами воспользовались 12 млн 573 тыс. пассажиров, автобусами − 24 млн 264 тыс.

− В среднем услугами ГУП РК «Крымтроллейбус» пользуются 204 тыс. пассажиров в день, − отметили в Минтрансе РК.

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