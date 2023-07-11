Жителей Евпатории предупредили о громких звуках 11 июля

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Во вторник, 11 июля, жителей Евпатории предупредили о громких звуках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
– В течение дня со стороны полигона могут доноситься резкие звуки, хлопки, – говорится в сообщении.
В евпаторийской администрации призвали жителей и гостей курорта соблюдать спокойствие.
Напомним, 10 июля в Севастополе проходила тренировка Черноморского флота России. Ее провели на Южном молу, в Камышовой бухте, а также в районе мыса Херсонес. Это мероприятие предусматривало стрельбу из стрелкового оружия.